Rentree Eekhoff in Dwars door Vlaanderen na hersenschudding

Thalita de Jong wint ook in Woensd­recht, zege bij de mannen gaat naar Etienne van Empel

In afwachting van haar eerste koers in de kleuren van Liv Racing, leeft Thalita de Jong zich als clubrenster bij JEGG/DJR voorlopig met veel plezier uit in de wat kleinere koersen. Afgelopen weekeinde zegevierde ze zowel in Oud-Vossemeer (zaterdag) en Woensdrecht. Bij de mannen ging de overwinning op de Brabantse Wal zondag naar Etienne van Empel.

20 maart