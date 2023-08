Remco Evenepoel sneert naar vader en teambaas na rel: ‘Het is beter als iedereen zwijgt’

Volgens Patrick Evenepoel moet Soudal-Quick Step vier of vijf stappen zetten om zijn zoon optimaal te kunnen bijstaan in zijn jacht naar winst in de Tour de France. ,,Remco droomt ervan om de Tour te winnen”, aldus vader Evenepoel in La Dernière Heure.



,,En wij, degenen die dicht bij hem staan, zullen alles doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat hij dat bereikt. Maar om de strijd aan te gaan met Vingegaard of Pogacar en de Tour dan ook echt te winnen, moet alles perfect op zijn plaats vallen. En dan praat ik niet alleen over zijn ploeggenoten, maar ook over het materiaal, de voorbereidingsstages, de entourage, enzovoort.”