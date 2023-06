Remco Evenepoel maakt rentree in Zwitserland, slaat Tour de France over

Evenepoel laat via zijn ploeg Soudal-Quickstep weten dat het een uitdaging was om de rest van zijn seizoen uit te stippelen. ,,Mijn hoofddoel was de Giro en het is zonde wat er is gebeurd", zegt hij. ,,Het was daarom belangrijk om het juiste schema te maken.”



De 23-jarige renner zal in de Ronde van Zwitserland aan de start verschijnen en vervolgens een poging doen zijn nationale titel tijdrijden te verdedigen. Na ook de wegwedstrijd van het Belgisch Kampioenschap op zondag 25 juni te rijden, vertrekt Evenepoel met zijn ploeg voor twee weken op trainingskamp in Val di Fassa in Italië. Daar zal hij zich voorbereiden op het WK in Glasgow, begin augustus.