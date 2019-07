Raymond Poulidor: ‘Over twee jaar start Mathieu van der Poel in de Tour de France’

Goed nieuws voor de fans van Mathieu van der Poel en de Tour de France: over twee jaar maakt de Nederlander zijn debuut in La Grande Boucle. Althans, dat denkt Raymond Poulidor, de opa van de topveldrijder en zelf achtvoudig podiumkandidaat in de grootste wielerwedstrijd van de wereld.

Poulidor liet van zich horen in een interview met Sporza. Op de vraag wanneer hij zijn kleinzoon in de Tour de France verwacht, antwoordde hij: ,,Over twee jaar denk ik. Eerst heeft hij een ander doel. Olympisch kampioen worden in het mountainbiken.”

Dat de vraag werd voorgelegd aan de 83-jarige is niet zo vreemd. De veldrijders doen het goed in het wegwielrennen dit jaar. Naast het succes van Mathieu van der Poel in onder andere de Amstel Gold Race, pakte Wout van Aert twee etappes in de Dauphiné, ging Tim Merlier met het Belgisch kampioenschap aan de haal en sleepte Mike Teunissen de eerste touretappe binnen.

Bijzonder sterk

Dat is ook ‘Poupou’ opgevallen. Zeker over Van Aert, een van de grote concurrenten van Van der Poel in het veld, is hij lovend. ,,Hij rijdt bijzonder sterk. Ik heb Wout de voorbije week een keer kunnen feliciteren op het podium. Hij was erg aardig.” Van Aert maakte daar nog een grapje met Poulidor. ,,’Gelukkig is Mathieu er niet’, zei hij mij. Ik heb geantwoord dat Wout even sterk is als Mathieu.”