Quiz | In welke stad werd Michael Rasmussen door Rabobank uit de Tour gezet?

Video van massasprint Ackermann bezorgt Bora nieuw succes in Sibiu Tour

25 juli Pascal Ackermann heeft de de tweede rit in lijn in de Sibiu Cycling Tour gewonnen. De Duitser van Bora-hansgrohe was na ruim 180 kilometer de snelste in de massasprint. Het was voor Bora alweer het tweede succes in drie dagen, nadat Gregor Mühlberger vrijdag de sterkste was.