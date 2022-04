Quick-Step met debutant Kasper Asgreen in Amstel Gold Race

Wester­schel­de­tun­nel gaat straks uurtje dicht en wat je nog meer moet weten over de Schelde­prijs in Terneuzen

TERNEUZEN - Om 12.45 uur wordt het wielerpeloton woensdagmiddag in Terneuzen weggeschoten voor de Scheldeprijs. Tussen 17.00 uur en 17.30 uur wordt de finish verwacht in Schoten, onder de rook van Antwerpen. Wat moet je weten over de Zeeuwse start van deze koers?

6 april