Quick-Step legt supertalent Evenepoel vast

Evenepoel geldt als een supertalent, hoewel hij pas een jaar geleden de wielersport verkoos boven voetbal. Hij was verdedigende middenvelder in de jeugd bij Anderlecht en de nationale ploeg. Ook speelde Evenepoel een tijdje in de jeugdopleiding van PSV.



Zijn opvallende resultaten in zowel eendaagse wedstrijden als rittenkoersen leverden hem al een uitnodiging op voor een trainingskamp met Quick-Step afgelopen winter.



In zijn eerste volledige jaar als junior won Evenepoel onder meer de nationale titels op de weg en in de individuele tijdrit, Kuurne-Brussel-Kuurne, de Vredeskoers en beide titels bij de EK. In de wegrace maakte hij in Tsjechië indruk door met een voorsprong van bijna tien minuten op de eerstvolgende renners te finishen.