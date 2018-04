Quick-Step Floors viert nu ook feest in het Baskenland

Na vier kilometer scheidde een groepje van vier zich af van het peloton: Sala (Burgos), Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Gonzalez (Euskadi Basque Country-Murias) en Ghebreigzabhier (Dimension Data) tekenden voor de vlucht van de dag. Het kwartet kreeg een maximale voorgift van net geen vijf minuten. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) en Dario Cataldo (Astana) sloten wat later aan bij de kopgroep.



Het peloton was echter niet van plan om de kopgroep een vrijgeleide te geven en viste de avonturiers op 26 kilometer van de streep op. Sky en Movistar voerden de forcing in een heuvelachtig Baskenland en dunden het peloton flink uit voor de finale.



De laatste beklimming van de dag, de Elkano Gaina, was met steile stukken tot boven de tien procent een speeltuin voor de kopmannen. Nairo Quintana moest echte de rol lossen toen Primoz Roglic en Julian Alaphilippe een tandje hoger schakelden. Het duo schuwde de risico's niet in de afdaling en trokken zij aan zij naar de streep in Zarautz. In de sprint bleek Alaphilippe net iets sneller dan de Sloveen, die vorig jaar twee etappes won in het Baskenland. De Spanjaard Pelle Bilbao won de sprint van een groepje achtervolgers voor de derde plaats.



Alaphilippe is meteen ook de eerste leider in de zesdaagse WorldTour-wedstrijd.