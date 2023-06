Puck Moonen na stressvolle weken: ‘Gestalkt worden door geesteszieke vreemdeling is angstaanjagend’

,,Ik voelde me absoluut uitgeput toen ik het weekend inging en me realiseerde hoeveel energie deze paar weken hebben geabsorbeerd”, aldus Moonen. ,,Gestalkt worden door een geesteszieke vreemdeling is angstaanjagend. Het zijn van die dingen in het leven waar je geen controle over hebt, dus ik werk eraan om de zaken weer op de rails te krijgen en hopelijk wordt het snel opgelost!”