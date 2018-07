Publiekstrekker Puck Moonen opnieuw naar Draai van de Kaai

Van Baarle vergezelt Van der Poel op EK wegwielren­nen

4 juli Dylan van Baarle zal bij de Europese kampioenschappen wegwielrennen in Glasgow zowel in de individuele tijdrit als in de wegwedstrijd uitkomen. Bondscoach Thorwald Veneberg heeft de kersvers Nederlands kampioen tijdrijden als laatste aan zijn selectie toegevoegd.