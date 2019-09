Prominenten: ‘Ik ga niet mee in hype rond Van der Poel’

Het WK wielrennen voor de elite mannen komt steeds dichterbij. Krijgen we met Mathieu van der Poel voor het eerst sinds 1985 weer een Nederlandse winnaar, of wordt het een andere grote naam? Prominenten blikken vooruit. ‘Er zijn wel zes of zeven man die zondag wereldkampioen kunnen worden, onder wie Mathieu van der Poel'.’

Door Jesse van Someren

Stef Clement

Stef Clement reed in 2007 met een bronzen medaille naar het podium op het WK tijdrijden in Stuttgart en werd daarnaast vier keer de beste tijdrijder van Nederland. Eind vorig jaar werd hij bij Lotto-Jumbo genoodzaakt zijn carrière te beëindigen wegens aanhoudende rugklachten.

,,Het zou heel makkelijk zijn om mee te gaan in de hype rond Mathieu van der Poel, al geef ik hem natuurlijk nog steeds een goede kans. Ik ga voor Greg Van Avermaet, die heeft ervaring, slimheid en kan net op het juiste moment pieken. Een Tim Wellens zou ook zomaar kunnen, ze voorspellen verschrikkelijk beestenweer en hij is daarin de specialist. Als Wellens regen voelt groeit die jongen gewoon. In deze voorspelde barre omstandigheden kunnen we zomaar een verrassende wereldkampioen krijgen.’’

Hennie Kuiper

Hennie Kuiper won tijdens zijn succesvolle carrière onder meer Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. Daarnaast weet Kuiper hoe het is om in de regenboogtrui te rijden, hij werd wereldkampioen op de weg in 1975.



,,Zet Van der Poel maar op één hoor, ik vind het echt een fenomeen. Zo’n type wordt één keer in de veertig jaar geboren. Maar er zijn op het ogenblik wel twintig renners die zondag kunnen winnen. Als je bijvoorbeeld Alaphilippe hebt zien rijden in het voorjaar.. De Franse ploeg rijdt ook altijd als eenheid, dus dat gaat heel spannend worden. Van der Poel heeft de topvorm wel, maar alles moet ook meezitten. Het zijn rare omstandigheden in Engeland, met veel water en dus ongetwijfeld valpartijen. We hebben zondagavond genoeg mensen die ontgoocheld zijn, maar er zal er eentje gevierd worden. Dat is het prachtige van een WK.”

Michael Boogerd

Michael Boogerd won onder meer twee etappes in de Tour de France, waarvan de laatste in 2002. Daarnaast won Boogerd, naast talloze ereplaatsen, in 1999 de Amstel Gold Race. Zijn beste resultaat op een WK is een vijfde plaats in 2003.

,,Ik hoop op Van der Poel, dat is logisch. Het zou heel knap zijn als het hem lukt onder deze druk, als de grote favoriet. Maar gaat Nederland de koers controleren of mee aanvallen? Ik zou niet in de schoenen van bondscoach Koos Moerenhout willen staan, het is een lastige keuze... Met 10 graden en regen de hele dag is het niet zo’n pretje om te controleren, maar in principe zouden ze het kunnen. En vergeet niet, het is 285 kilometer... Als het dan een sprint wordt is dat is iets heel anders als een sprint na 170 kilometer in de Ronde van Groot-Brittannië.’’

Laurens ten Dam

Laurens ten Dam reed in zijn tijd bij Rabobank en haar opvolgers de nodige top-10 klasseringen in grote rondes bijeen. Daarna maakte hij als ervaren meesterknecht de Giro-overwinning van Tom Dumoulin in 2017 van dichtbij mee. Na dit seizoen hangt Ten Dam, nu rijdend voor CCC, zijn fiets aan de haak.

,,Schrijf Mathieu van der Poel maar op, zijn sprints in de Ronde van Groot-Brittannië vond ik behoorlijk indrukwekkend. Ik hoop in ieder geval op een Nederlandse winnaar, dat zou goed passen in dit wielerseizoen. Je hebt verder natuurlijk een heel kransje aan favorieten, dus als ik buiten Van der Poel een naam moet noemen gooi ik het op Aleksej Loetsenko.”

Jan Janssen

Jan Janssen werd in 1968 de eerste Nederlander ooit die de Tour de France wist te winnen. Frankrijk was een succesvol land voor Janssen, hij werd er in 1964 ook al wereldkampioen. Verder won Janssen onder meer de Vuelta in 1967 en pakte hij zeven Touretappes.