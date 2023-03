Profwielrenner Tiberi (21) zweeg over doodschieten kat: ‘Advocaat verzekerde dat dit privé zou blijven’

UpdateAntonio Tiberi (21) is veroordeeld tot het betalen van een boete van 4000 euro voor het doodschieten van de kat van een minister uit San Marino. De wielrenner van Trek-Segafredo bekende dat hij met een luchtbuks vanuit zijn raam had geschoten op het dier. Zijn werkgever heeft hem met onmiddellijke ingang voor twintig dagen geschorst.

,,We veroordelen deze laakbare daad, die een duidelijke schending is van de gedragscode van het team. Antonio zal niet deelnemen aan de Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico en Milaan-Torino. Indien nodig volgt er verdere actie’’, zo luidt het statement van Trek-Segafredo. ,,De ploeg houdt het salaris van Tiberi in en maakt dat bedrag over aan een organisatie die zich inzet voor het beschermen van dieren.’’

De ploeg laat weten erg teleurgesteld te zijn in de beloftevolle renner, maar hem niet te willen laten vallen. ‘We willen renners helpen om zich te ontwikkelen als atleten, maar ook als mannen en vrouwen. Het team zal nauw samenwerken met Antonio om ervoor te zorgen dat hij hiervan leert en een beter persoon wordt.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tiberi diep door het stof

Kort na het bekendmaken van de schorsing volgde ook een verklaring van Tiberi zelf, onder een zwarte pagina op Instagram. ,,Ik heb grote spijt van mijn beschamende acties. Het neerschieten van de kat was iets enorm doms en onverantwoordelijks, waarvan ik de ernst en het gevaar pas later besefte’’, aldus Tiberi. ,,Ik wil geen enkel excuus verzinnen om commentaar te leveren, om er ‘als’ of ‘maar’ aan toe te voegen. Ik accepteer met verantwoordelijkheidsgevoel en berouw de gevolgen voor mijn daad.’’

Om te laten zien dat zijn excuses gemeend zijn, belooft hij dat het niet alleen bij woorden blijft. ‘Daarom heb ik besloten om op basis van de prijzen die ik in het huidige seizoen verdien een financiële donatie te doen aan enkele verenigingen op het grondgebied van San Marino die zich bezighouden met zwerfkatten. Daarnaast zou ik graag een van deze verenigingen kiezen en een deel van mijn vrije tijd besteden om ook persoonlijk te helpen.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tegenover La Gazzetta dello Sport geeft Tiberi meer tekst en uitleg over het incident. Wat hem is overkomen? ,,De domheid van een jonge jongen. Die dag in september maakte ik een wandeling door San Marino en tussen de winkeltjes trok ik een luchtbuks aan. Toen ik thuis kwam, liet ik mij meeslepen en besloot ik direct om het wapen in elkaar te zetten en te testen.”

In San Marino is geen wapenvergunning benodigd om een luchtbuks aan te schaffen. Tiberi, die overigens wel een wapenvergunning heeft, vertelde niemand over de gebeurtenis. ,,Bevangen door angst nam ik contact op met een advocaat die me verzekerde dat dit privé zou blijven. Bovendien schaamde ik me voor wat ik had gedaan. Ik sprak niet eens met mijn ouders omdat ik probeerde mijn verantwoordelijkheid te nemen door te betalen wat de rechter gepast achtte. Mama en papa namen het niet goed op.”

De Italiaan heeft veel spijt. ,,In onze familie hebben we al verschillende generaties een boerderij en allerlei dieren. Zelfs honden en katten. Ik ben van jongs af aan met dieren opgegroeid, ik heb vroeger koeien gemolken. Ik zou ze nooit pijn doen, ik hou van dieren’”

Tiberi schoot vanuit het raam met luchtbuks

Tiberi kocht afgelopen zomer een luchtbuks en besloot om zijn nieuwe aanwinst vanuit het raam te testen. Het eerste target was een verkeersbord, maar toen hij de kat zag passeren, kwam hij op het idee om te mikken op een bewegend doelwit.

Tot zijn eigen verrassing raakte de Tiberi de kat recht in het hoofd. Het dier overleed ter plekke. De eigenaar van de kat was getuige van het voorval en belde direct de politie. En die eigenaar is niet zomaar iemand, maar Federico Pedini Amati, de minister van Toerisme en voormalig staatshoofd van San Marino. Tiberi gaf toe geschoten hebben, ‘al was het niet zijn bedoeling’ de kat te doden.

Verblijfsvergunning Tiberi in het geding

Inmiddels heeft Tiberi de strafeis te horen gekregen. Hij moet een boete van 4000 euro betalen, maar daar blijft het mogelijk niet bij. De kans bestaat dat San Marino zijn verblijfsvergunning afneemt, waardoor hij terug moet naar Italië. De voormalige wereldkampioen tijdrijden bij de junioren woont in San Marino vanwege het gunstigere belastingklimaat.

,,De kat was niemand tot last”, reageert een nog altijd zeer verontwaardigde Amati. ,,Hij was al lang bij ons en mijn drie jaar oude dochter Lucia was er dol op. Je kunt niet een huisdier doden en wegkomen met een boete van 4 duizend euro. Ik waardeer dat hij zijn fout heeft toegegeven, maar we hoeven deze mensen geen verblijfsvergunning te geven.”

Tiberi is prof sinds 2021. Vorig jaar won hij de vijfde etappe in de Ronde van Hongarije. Dit jaar eindigde hij als zevende in het algemeen klassement van de UAE Tour en werd hij overall achtste na zes dagen koers in de Tour Down Under.

Keiharde val

Tiberi ging tijdens zijn debuut voor Trek, in een tijdrit in de UAE Tour in 2021, hard onderuit. Die beelden worden op sociale media nu weer veelvuldig gedeeld. ,,Met de groeten van de katten’’, krijgt Tiberi te horen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.