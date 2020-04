Profcriteriums staan voor keuze: uitzwaaien of meeschuiven

,,We zaten al gevangen in een enorm krachtenveld, maar wat de Tour nu doet, maakt het allemaal nog moeilijker", zegt Ronnie Buiks, de voorman van de Profwielerronde, die gepland staat op 9 augustus. De grootste vraag staat ondertussen nog altijd angstig overeind. ,,En dat is of er deze zomer überhaupt iets georganiseerd kan worden. Of de overeind zegt dat er helemaal nog niets kan dan. Of het is maar de vraag of we passen in de anderhalve meter samenleving die er aan komt", zegt Theo van der Westerlaken van de Acht van Chaam. ,,Daarnaast weten we nog niet wat de UCI in die periode gaat doen met de klassiekers. Wat blijft er dan nog over voor ons", vult Henk Hendrikx van Zevenbergen aan.