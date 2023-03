Primoz Roglic slaat aanval van Remco Evenepoel af in slotrit en pakt eindzege Ronde van Catalonië

Ronde van Catalonië Remco Evenepoel ondanks afwijzing ‘niet boos’ op Primoz Roglic, Kaden Groves wint op te grote fiets

Kaden Groves heeft zijn tweede dagsucces in de Ronde van Catalonië 2023 geboekt. De Australiër, donderdag ook al de beste, was in de zesde etappe de snelste van een uitgedund peloton, nadat hij materiaalpech kende op vier kilometer van de finish en zijn weg vervolgde op de fiets van ploeggenoot Xandro Meurisse, die zo'n vijf centimeter langer is dan Groves. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pareerde een aanval van Remco Evenepoel en blijft leider in het algemeen klassement.