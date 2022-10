Primoz Roglic onder het mes wegens aanhoudende schouderproblemen

De olympisch kampioen tijdrijden moest begin september opgeven in de Vuelta als gevolg van een bizarre valpartij, vlak voor de finish van de zestiende etappe. Roglic stond op dat moment op de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij moest als gevolg van zijn val de WK in Australië overslaan en werkt sindsdien aan zijn herstel. De Sloveen had de voorgaande drie edities van de Vuelta gewonnen.