Primoz Roglic klopt Remco Evenepoel in rechtstreeks duel in Ronde van Catalonië

Primoz Roglic heeft de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Sloveense kopman van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma versloeg in de laatste meters de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel in een rit die eindigde met de beklimming in Lo Port.

De twee stonden in tijd gelijk aan kop in het klassement na de vierde rit, Roglic nam nu de nodige seconden afstand van zijn voornaamste belager. In het klassement staat hij 10 tellen voor. De Portugees João Almeida bleef het langst in het spoor van de favorieten en eindigde als derde in de rit, voor de Spanjaard Marc Soler.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het was een tijdje geleden dat ik zo’n zware inspanning heb moeten leveren”, zei Roglic in een eerste reactie. ,Het ging misschien wel beter dan ik had verwacht. Met dit resultaat ben ik heel blij. Het is bovendien mooi dat ik de leiderstrui heb weten te behouden, maar of ik deze koers ga winnen is nog lang niet zeker. Er volgen nog twee zware dagen, maar we gaan proberen er het beste van te maken.”

Het is de zesde zege van het seizoen voor Roglic. In de Ronde van Catalonië won hij ook al de openingsrit

De etappe ging vrijdag van Tortosa naar Lo Port over zo’n 180 kilometer. Zaterdag volgt een 177 kilometer lange heuvelrit tussen Martorell en Molins de Rei. De 102e Ronde van Catalonië eindigt zondag in Barcelona, waar de Montjuïc de laatste forse opdracht voor de renners is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappeschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Podcasts In Het Wiel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemerslijst

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Video's over wielrennen