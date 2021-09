Primoz Roglic, kampioen vallen en opstaan: ‘Met hem is het overal vanaf dag één oorlog’

Tot in Austin, Texas kreeg Primoz Roglic de handen op elkaar met zijn show op weg naar Lagos de Covadonga. In etappe 17 trok hij samen met Egan Bernal op ruim 60 kilometer van de finish ten aanval, legde zijn rode trui in de waagschaal om uiteindelijk solo over de finish te komen en zo de Vuelta te beslissen. Een wielerkunstwerk in de mist. ‘Rogla showing ‘em who’s the boss today’. Met de complimenten van Lance Armstrong.