Primeur voor Yoeri Havik met goud op puntenkoers WK baanwielrennen, ook gouden plak voor Hoogland

Bij het ingaan van de laatste 100 van 160 ronden vroeg pakte hij een ronde met onder meer de Belg Fabio Van Den Boscche. Over de helft deed hij dat nog tweemaal. Opnieuw met Van Den Boscche - uiteindelijk brons - en twee keer met de Duitser Roger Kluge die zo het zilver pakt.

Havik ,,Dit was mijn dag. Iedereen had het er over goed ik was in training. Dat is leuk en aardig, maar je moet het in de koers doen. Dat het zo goed ging en ik zo goed ben, daar geloofde ik zelf niet in. De mensen om me heel gelukkig wel.’’

Een van die mensen die altijd in Havik geloofde, is Amy Pieters. ,,Zij was een van die mensen die er altijd in geloofde ik voor die individuele onderdelen moest gaan. Ik zei altijd laat mij maar die koppelkoers doen, daar heb ik veel meer zelfvertrouwen in. Maar dat ik dit in een puntenkoers kan doen. Of zij wist dat ik wereldkampioen kon worden weet ik niet, maar ik geloofde het niet. Ik snap het nu nog niet dat ik straks in zo’n regenboogtrui rij. Ik dacht altijd: ‘Dat is niet voor mij weggelegd.’’’

De puntenkoers, een wedstrijden over 160 ronden met punten voor een sprint na elke 10 ronden en extra punten voor een volle ronde voorsprong, geldt als een onderdeel voor puristen. Havik is zo’n purist, wiens hele carrière in het teken van de baan staat. Dat hij met Jan-Willem van Schip Europees kampioen werd op de koppelkoers (2021) en naar de Olympische Spelen ging, was al mooi. Deze wereldtitel op de puntenkoers is het summum.

Goud voor Hoogland

Jeffrey Hoogland heeft vrijdag voor de derde keer de titel veroverd op het onderdeel kilometer tijdrit. Net als in de kwalificatie was de 29-jarige Nederlander een klasse apart. Hoogland finishte na vier rondes in een tijd van 58,106.

Op bijna anderhalve seconde werd de Fransman Melvin Landerneau tweede: 59,568. Het brons was voor de Spanjaard Alejandro Martínez Chorro: 59,871. Hoogland veroverde de wereldtitel op de tijdrit eerder in 2018 en vorig jaar in Roubaix. In totaal bezit hij nu zeven wereldtitels, de andere vier werden behaald op de teamsprint.

Op dit WK bleef het tot vrijdag bij zilver op de teamsprint en op het onderdeel keirin. Zaterdag start Hoogland in het sprinttoernooi waarin hij de afgelopen drie jaar tweede werd, telkens achter Harrie Lavreysen.

