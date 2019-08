Pozzovivo breekt arm en been bij trainingsrit

video Viviani verovert Europese titel, bijrol voor Nederland­se ploeg

11 augustus De vierde editie van het EK wegwielrennen voor profs is gewonnen door Elia Viviani. De Italiaan was in een sprint veel sneller dan Yves Lampaert, met wie hij samen aan de leiding reed. Pascal Ackermann haakte in de laatste kilometers af, maar maakte het podium in Alkmaar wel compleet. De Nederlanders reden de hele dag achter de feiten aan.