‘Postergirl’ Alvarado: ‘De trui is zo mooi, die mag gezien worden’

Door Daan Hakkenberg



Wielerpuristen en -muggenzifters vinden dat het niet kan, maar Ceylin del Carmen Alvarado heeft er maling aan. Die regenboogtrui is simpelweg te mooi om in de kast te laten hangen. Dus traint ’s werelds beste veldrijdster soms ook op de weg in die trui. ,,Niet heel vaak, af en toe. Vorige week nog. Het is een beetje dubbel, want ik ben geen wereldkampioen op de weg. Maar na het veldritseizoen heb ik mijn crossfiets nog niet aangeraakt. En waarom zou ik ’m niet dragen? Ik ben toch wereldkampioen? De trui is zo mooi, die mag ook wel gezien worden.’’