Positieve test Froome in Vuelta door hoge concentratie salbutamol

Froome kampte in de laatste week van de koers met acute astmasymptomen, zo laat Team Sky in een persbericht weten. Daarom diende de dokter hem een verhoogde dosis salbutamol toe, die volgens het team wel binnen de toegestane hoeveelheid paste. Froome heeft vanwege zijn astma toestemming om het middel te gebruiken, maar de aangetroffen hoeveelheid is beduidend hoger dan de toegestane. Er is volgens Sky een concentratie van 2000 nanogram per millimeter aangetroffen, het dubbele van de door de dopingautoriteit WADA goedgekeurde 1000 per millimeter.



Twee weken na de achttiende etappe werd Froome op de hoogte gebracht. Het onderzoek van de B-staal bevestigde de positieve test. Daarom heeft de UCI Froome en Sky om uitleg gevraagd, zonder de Brit meteen te schorsen. Teamleider Dave Brailsford vreest niet voor een uitsluiting van zijn uithangbord. ,,De opname en afscheiding van salbutamol in het lichaam is onvoorspelbaar door complexe medische en fysiologische zaken. Maar we zijn erop gericht om de feiten boven water te krijgen en erachter te komen wat hier precies is gebeurd."