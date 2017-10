Porte maakt op nippertje rentree in 2017 na val in Tour

Welke wielertoppers zien we in 2018 niet meer terug?

8:53 Alberto Contador, Tom Boonen, Samuel Sánchez. Zo maar drie renners die we in 2017 nog in actie zagen, maar volgend jaar niet meer zien fietsen in wedstrijden als Parijs Roubaix, de Tour de France of de Vuelta. Dit zijn de meest bekende namen die we in 2018 niet meer terug zullen zien in het peloton.