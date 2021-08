Pogacar nu best betaalde wielrenner ter wereld, maar achterstand op McGregor en Messi is enorm

Gepasseerd voor Spelen Baanwiel­ren­ster Olivia Podmore (24) onver­wachts overleden

9 augustus Vreselijk nieuws uit het baanwielrennen: de 24-jarige Nieuw-Zeelandse Olivia Podmore is onverwacht overleden. Een enorme klap voor haar familie en vrienden. Podmore werd niet geselecteerd voor de voorbije Spelen in Tokio, maar was er vijf jaar geleden in Rio wel bij.