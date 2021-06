Poels over ploeterende Froome: ‘Dat Chris überhaupt nog fietst, is een wonder’

Dubbelslag voor Pöstlber­ger in Critérium du Dauphiné

31 mei De tweede etappe in Critérium du Dauphiné is een prooi geworden voor Lukas Pöstlberger. De Oostenrijker van Bora-Hansgrohe soleerde na een rit met vijf beklimmingen naar de dagzege. Hij nam ook de leiding in het algemeen klassement over van de Belg Brent Van Moer.