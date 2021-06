Poels met Bahrain-Victorious in Tour

Loetsenko nieuwe leider Valverde sprint naar dagsucces in Dauphiné na zware rit, Kelderman vierde

4 juni De zesde etappe in het Critérium du Dauphiné is gewonnen door Alejandro Valverde. De inmiddels 41-jarige Spanjaard, in 2008 en 2009 eindwinnaar van de Franse rittenkoers, was na een zware rit de sterkste van een groep met favorieten. Wilco Kelderman eindigde als vierde, Steven Kruijswijk als tiende. Alexei Loetsenko nam de gele leiderstrui over van Lukas Pöstlberger.