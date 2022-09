Podcast | WK Wollongong #3: 'Gemengde gevoelens na gemengde ploegentijdrit’

Van Empel viert aanstaande overstap met zege in Kruibeke: ‘Jum­bo-Vis­ma heeft niet voor niks de Tour gewonnen’

Fem van Empel laat zelden ergens gras over groeien. Ook in de eerste veldrit van het seizoen was het direct raak. Maar de manier waarop ze de Poldercross in Kruibeke won, maakt vooral duidelijk waarom Jumbo-Visma haar zo graag wilde inlijven.

18 september