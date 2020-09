Podcast Le Cycliste terugluisteren: ‘De Mont Aigaoul is de extreemste berg die er is’

De Tour de France is van start gegaan in Nice. Dat betekent dat het voor de renners nu echt is begonnen, maar dat voor ons - Jerry Huinder en Kees Graafland - het werk erop zit. In de afgelopen maanden maakten wij podcastserie Le Cycliste. Op en rond de Mont Aigoual, de berg die op 3 september finish is van de zesde Touretappe, gingen wij op de fiets op zoek naar de verhalen over storm, vuur, dood, oorlog en de mensen die er wonen.