Podcast In Koers | Wout Poels en Dylan van Baarle: ‘Waarom ging Ineos zo op kop rijden in de Giro?’

Geraint Thomas deelt tik uit aan Primoz Roglic en pakt roze trui, João Almeida wint loodzware bergetappe

De Portugees João Almeida heeft de zestiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Het was een zware bergrit met aankomst op de Monte Bondone. De renner van UAE Team Emirates versloeg in de sprint Geraint Thomas, met wie hij in de slotkilometers alleen voorop was geraakt. De Brit van Ineos Grenadiers nam wel de leiderstrui over van de Fransman Bruno Armirail.