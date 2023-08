Podcast In Koers | De Vuelta-voorbeschouwing over een loodzwaar parkoers, de tactiek en eigen kansen

Podcast In Koers | Dylan van Baarle onder indruk van wereldkam­pi­oen Mathieu van der Poel: ‘Na drie uur had ik al veel pijlen verschoten’

In een nieuwe dosis borrelpraat vanuit het peloton in de podcast In Koers gaat het uiteraard over de historische overwinning van Mathieu van der Poel bij het WK op de weg. Dylan van Baarle deelde het kopmanschap met de uiteindelijke wereldkampioen en vertelt over de wisselwerking tussen hem en Van der Poel. Wout Poels was tijdens het WK onderweg vanuit Nederland naar Monaco en vertelt wat hij van de race heeft meegekregen. Hij is nu weer thuis na een periode vol Nederlandse criteriums, waar hij met veel plezier op terugkijkt.