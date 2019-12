Podcast | Het wonderjaar van Mathieu - met Adrie en Mathieu

Büchli opnieuw Nederlands kampioen sprint in Alkmaar

22:08 Baanwielrenner Matthijs Büchli is Nederlands kampioen op de sprint geworden. De renner van BEAT Cycling Club versloeg in de finale in Alkmaar de Europees kampioen Jeffrey Hoogland, nadat hij in de halve eindstrijd wereldkampioen Harrie Lavreysen had geklopt.