Podcast | Gele Jumbo-geest is uit de fles en Mathieu van der Poelidor

BENE LADIES TOUR Op de dag dat je idool Marianne Vos toeslaat in La Course zelf winnen: ‘Marianne inspireert’

19 juli ROOSENDAAL - Op de dag dat haar grote idool Marianne Vos onnavolgbaar toesloeg in La Course won Christina Siggaard in Roosendaal de eerste rit van de BeNeLadies Tour. ‘Hoe mooi is dat.’