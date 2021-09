Podcast | ‘Dumoulin heeft wel een andere werkrelatie gekregen’

Hans Dekkers (40) is het sprinten nog niet verleerd en wint de Ronde van Ossend­recht

11 september Tien jaar nadat hij zijn professionele carrière afsloot bij het Belgische Landbouwkrediet, is Hans Dekkers nog altijd en bevlogen wielrenner. Dat hij de koers ook nog altijd kan afmaken in de sprint, bewees de voormalige Eindhovenaar in de Ronde van Ossendrecht.