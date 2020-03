Podcast | ‘Baankoning’ Harrie Lavreysen over corona, BMX en de weg naar de Spelen

Harrie Lavreysen (23) moet geduld hebben. ,,Tuurlijk, ik baalde. Maar ik zag het aankomen. Ik ben er niet verdrietig over; het is een logische keuze om de Spelen uit te stellen. Er zijn belangrijkere dingen dan sport.”



Lavreysen spreekt in de podcast van In Het Wiel een uur lang over de Spelen, over corona, maar vooral over de weg náár de Spelen toe. Over zijn verleden als BMX’er (,,Op een gegeven moment had ik mijn schouder zo vaak uit de kom gevallen dat de arts tegen me zei dat ik moest stoppen”), over zijn overstap naar het baanwielrennen (,,Van Theo Bos had ik nog nooit gehoord”) en zijn steile opmars naar de top van de apenrots (,,Na het WK ben ik na gaan denken over drie olympische medailles”).



Luister hier de Gorilla met de zachte g, naar de snelste man op twee wielen van deze planeet: Harrie Lavreysen.