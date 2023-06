Ploeggenoten Gino Mäder, twee andere teams en Julius van den Berg niet meer van start in Zwitserland

,,Na het tragische verlies van Gino Mäder heeft Team Bahrain Victorious besloten zich terug te trekken uit de Ronde van Zwitersland", laat de ploeg weten. De renners van Bahrain Victorious reden zaterdag nog wel de volledig geneutraliseerde zesde etappe. Volgens de organisatie was het de wens van de familie van Mäder dat de renners een deel van de rit op deze manier als eerbetoon zouden fietsen. De zes renners van Bahrain reden naast elkaar onder applaus over de streep en maakten een laatste groet naar hun ploeggenoot.

Lees ook

• Tranen na de dood van Gino Mäder: ‘Het is een oneindige discussie, elke koers heeft zijn gevaren’

Naast Bahrain Victorious gaan ook Intermarché-Circus-Wanty en het Zwitserse ProTeam Tudor Pro Cycling niet meer van start in de zevende etappe. De ploegen op deze manier respect te willen betuigen aan Gino Mäder.

,,We hebben na overleg met de renners en staf besloten om niet verder te gaan in de Ronde van Zwitserland”, laat Tudor Pro Cycling via social media weten. ,,Dit zijn hele moeilijke omstandigheden. We willen de gevoelens van onze renners respecteren en willen op deze manier respect betuigen aan Gino.”

Intermaché benadrukt via Twitter dat ze het welzijn van hun renners, waar Mike Teunissen er één van is, willen respecteren. Groupama FDJ geeft aan dat sommige renners wel, en sommige renners niet van start gaan. ,,We hebben het met elke renner besproken en steunen iedereen in zijn beslissing.”

De rest van het peloton gaat vanmiddag van start in Tübach voor de zevende etappe van 183,5 kilometer. Na overleg met de familie van Mäder, de teams, renners en officials heeft de organisatie besloten de Ronde van Zwitserland door te laten gaan. ,,Vandaag was de ergste dag in mijn leven”, zei koersdirecteur Olivier Senn vrijdagavond. “Maar morgen is een andere dag en als organisatie moeten wij ons daar nu op richten.”.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De renners zullen finishen in Weinfelden, maar de tijdopname voor het algemeen klassement wordt eerder gedaan. Dat gebeurt 25 kilometer voor de finish, vlak voor de laatste beklimming van de dag. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een individuele tijdrit over 25,7 kilometer.



Ook de vrouwen rijden de Ronde van Zwitserland zoals gepland. Zij beginnen zaterdag aan de wedstrijd.

Bij de Giro voor beloften en de Ronde van Slovenië werd voor de start een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Mäder. Ook in de Ronde van Occitanië werd stilgestaan bij het overlijden van de Zwitser.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's