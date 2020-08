Ploegarts: ‘Jakobsen mogelijk volgende week naar Nederland, we gaan ervan uit dat hij weer renner wordt’

Video Achtbaan van emoties voor Plugge in bizarre week Jum­bo-Vis­ma: ‘Heftig en emotioneel’

8:42 Een achtbaan van emoties, zo omschrijft directeur Richard Plugge van wielerploeg Jumbo-Visma de afgelopen week. ,,Van de winst van Wout van Aert in Strade Bianche naar de overtreding van Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen. En dan winnen we gisteren met Wout ons eerste 'monument' in Milaan-Sanremo. Het was in alles heel heftig en emotioneel", zegt Plugge.