Ploeg van gebroeders Van Poppel wordt Intermarché - Wanty Gobert

Van der Poel krijgt in het klassieke werk steun van ervaren Dillier

18 november Silvan Dillier verruilt de Franse ploeg AG2R voor Alpecin-Fenix, de Belgische ploeg van Mathieu van der Poel. De 30-jarige Dillier is voormalig Zwitsers kampioen, won in 2017 een rit in de Ronde van Italië en werd in 2018 tweede in Parijs-Roubaix. Hij is profwielrenner sinds 2013.