Ploeg van Bauke Mollema en Ellen van Dijk krijgt supermarktketen Lidl als hoofdsponsor

Ciccone bij Trek-Segafredo, Foss en Gesink bij Jumbo-Visma: de beduidend lage alarmcijfers ten spijt, lijkt Covid met de Giro in het zicht toch weer toe te slaan in het peloton. Ook in het kamp van Remco Evenepoel zijn ze op hun hoede. ,,Al heb je niet alles 100% in de hand.”