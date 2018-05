Pinot opgenomen in ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen

De Fransman verloor vandaag zijn derde plaats in de Ronde van Italië. In de voorlaatste etappe op de tweede van drie Alpencols verloor hij de aansluiting met de andere klassementsrenners en zakte terug naar plaats 16 in het klassement.

Pinot kwam als 88ste aan in Cervinia, ruim drie kwartier na de Spaanse winnaar Mikel Nieve. De Fransman duikelde in het klassement van de derde naar de zestiende plek, met 43.46 achterstand op Chris Froome die morgen in de roze trui de slotrit door Rome rijdt. Het is onduidelijk of Pinot dan ook nog op zijn fiets stapt. De klimmer eindigde in 2014 als derde in de Tour de France, vorig jaar werd hij vierde in de Giro.