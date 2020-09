Philipsen wint eerste etappe in BinckBank Tour na grote valpartij vlak voor finish

Op 4 kilometer van de finish kwam er een valpartij die veel renners naar de grond werkte en de rest ophield om zich te bemoeien met de sprint. Iedereen kwam uiteindelijk over de finish, maar veel renners wel met de nodige schade. Zeker veertig renners stapelden op elkaar bij de valpartij, de rest kon er daardoor niet meer langs.



Philipsen was daarin uiteindelijk te sterk voor de Duitser Pascal Ackermann en de Deen Mads Pedersen. Danny van Poppel was op de vierde plek de beste Nederlander. ,,Het was spannend op het einde, ik had niet verwacht dat ik het nog zou halen. Ik kon de valpartij net ontwijken en daardoor gelukkig nog meedoen in de sprint”, sprak Philipsen, die vorig jaar nog als tweede eindigde in de eerste etappe van de enige koers van de World Tour door Nederland en België.



Morgen komt de BinckBank Tour naar Zeeland met een tijdrit van 11 kilometer door Vlissingen. Donderdag volgt een etappe van 165 kilometer van Philippine naar Aalter, vrijdag over 195 kilometer van Riemst naar Sittard en op zaterdag wordt afgesloten met een etappe van 185 kilometer van Ottignies naar Geraardsbergen. Op de Muur van Geraardsbergen zal geen publiek welkom zijn, zo werd eerder al bekend.



De BinckBank Tour is bezig aan haar zestiende editie, al was het tot 2016 nog de Eneco Tour. De etappes gaan altijd door Vlaanderen en het zuiden van Nederland.