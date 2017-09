Pedersen zorgt voor Deens feestje in Ronde van Denemarken

Trentin zegeviert ook in Primus Classic

17:57 De Italiaan Matteo Trentin verkeert nog altijd in bloedvorm. De 28-jarige renner van Quick-Step schreef vandaag de Primus Classic Impanis-Van Petegem op zijn naam. Trentin, winnaar van liefst vier etappes in de Vuelta, reed in de laatste kilometer weg bij zijn Luxemburgse medevluchter Jean-Pierre Drucker en kwam solo over de finish.