Pedersen eerste leider Ster van Bessèges

Situatie Egan Bernal na twee operaties stabiel na zwaar ongeval op trainings­kamp

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft na zijn zware trainingsongeluk twee operaties ondergaan in een ziekenhuis in Bogota. Volgens zijn ploeg Ineos Grenadiers verkeert hij in een stabiele toestand op de afdeling intensieve zorg.

25 januari