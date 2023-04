Pechduivel frustreert Tim Bierkens: ‘Het is geen doen zonder zadel’

In vijf van de zes koersen waar Tim Bierkens dit voorjaar aan de start kwam, strooide materiaalpech roet in het eten. De ene keer dat alles heel bleef, ging hij als winnaar het podium op. ,,Het is om te huilen en te lachen tegelijk.”

Dit zijn de weken waar Tim Bierkens een hele winter lang naar toe heeft geleefd. ,,Het voorjaar, de klassieker, daar doe ik het allemaal voor”, verduidelijkt de boomlange 23-jarige renner uit Stampersgat. Het laat zich raden hoe hij zich voelt nu al vijf van de zes wedstrijden de mist in zijn gegaan door dom materiaalpech. ,,Ik rijd nu voor Jan met de korte achternaam naar de koers. Daar word ik op zijn zachtst gezegd een beetje chagrijnig van.”

Afgelopen zondag was het weer zover in de Ronde van Huijbergen. ,,Weer schoot de zadelhouder los”, foetert de doorgaans goedlachse West-Brabander uit het team van Allinq. ,,Ja, wat doe je dan?”, herhaalt Bierkens de vraag. ,,Zo snel mogelijk terug naar huis. Rammstein lekker hard op in de auto. Dan zakt de grootste frustratie alweer een beetje.”

Quote Aan de vorm ligt het dus niet. Dat maakt het alleen nog maar zuurder Tim Bierkens, Renner met zadelpijn

Ondertussen is het volgens hem een soap van ‘huilen en lachen tegelijkertijd’ geworden. Bierkens is namelijk op de eerste plaats een ambitieuze renner. In de Allinq-ploeg van Erik Dekker hoopt hij de sprong naar een profploeg te maken. Dan helpt het niet als je in klassiekers als de de GP Monseré, GP Criquielion en Dorpenomloop Rucphen af te rekenen krijgt met loszittende zadels of steekassen. Alleen in het criterium van Oud-Vossemeer bleef alles heel, en pakte hij prompt de zege. ,,Aan de vorm ligt het dus niet. Dat maakt het alleen nog maar zuurder.”

Volgens Bierkens heeft hij vooral te dealen met de ongelukkige combinatie van een fiets en ‘een lange gast van bijna twee meter’. Vooral de laatste tijd bezorgt het zadel hem kopzorgen. ,,De zadelhouder schiet steeds los. Eerst zit je dan op je fiets te wippen, maar als je daarna ook eens van achter naar voren gaat schuiven, is het geen doen meer.”

Volledig scherm Toen alles heel bleef won Bierkens prompt de Ronde van Oud-Vossemeer. © Johan vd Heijden

Alles heeft hij al geprobeerd om de boel vaster dan vast te zetten. Alleen het lasapparaat is er nog niet aan te pas gekomen. ,,De oplossing is gewoon een nieuwe fiets.” De ploeg is dit jaar overgestapt op een andere fabrikant (Trek), maar Bierkens rijdt nog altijd op zijn oude karretje van vorig jaar. ,,Mijn maat konden ze nog niet leveren. Binnen een paar weken moet hij er nu wel zijn, heb ik gehoord.”

Ergens is Bierkens daarom blij dat hij dit weekeinde geen koers had. Hij ging naar Vlaanderen. ,,Lekker met wat vrienden kijken naar de Ronde.” Even de fiets vergeten ook? ,,Ach, iedereen doet zijn best om mij te helpen.” Misschien is die oude fiets volgens Bierkens ook niet gemaakt om meer dan een jaar lang mee te raggen over de meest slechte polderwegen. Komend weekeinde wacht in de Omloop van de Braakman weer zo’n polderkraker. ,,De vorm is goed, nu alleen nog een goede fiets.” Zucht.