Pascal Ackermann sprint naar zege in Polen

Pedersen wint tijdrit in Denemarken

18:41 Mads Pedersen heeft de tijdrit gewonnen in de Ronde van Denemarken. De 22-jarige Deen van Trek-Segafredo legde het parcours over 19,1 kilometer met start en finish in Nykøbing Falster als snelste af, in 21 minuten en 52 seconden.