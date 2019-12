Parkwachters op non-actief na breken arm Dlamini

Generale repetitie levert Wild en Pieters Nederland­se titel op

16:17 Kirsten Wild en Amy Pieters zijn op de slotdag van het Nederlands kampioenschap op de baan in Alkmaar nationaal kampioen op de koppelkoers geworden. In hun eerder in Polen veroverde regenboogtruien toonden zij zich oppermachtig. Voor Wild was het haar eerste optreden op dit driedaagse evenement, Amy Pieters won eerder ook al de puntenkoers en de individuele achtervolging.