Parcours WK veldrijden maakt indruk: ‘Hier weet je zeker dat de sterkste wint’

Op een atypisch parcours gaan de Nederlandse veldrijders komend weekeinde in Oostende op jacht naar wereldtitels. ,,Een heel aparte ronde”, concludeerde bondscoach Gerben de Knegt vrijdag tussen twee trainingen door. Hoewel het zwaartepunt ligt op het strand van wat in België de Koningin der Badsteden wordt genoemd, is het te kort door de bocht om van een zandparcours te spreken.

De Knegt heeft in drie van de vier categorieën de titelverdediger in zijn selectie: Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado bij de elite, Ryan Kamp bij de beloften. Van der Poel is zondag bij de mannen samen met de Belg Wout van Aert de topfavoriet. Bij de vrouwen komt de concurrentie een dag eerder vooral uit eigen land met Lucinda Brand en Denise Betsema.

Zaterdag, zo voorspelt De Knegt, gaat het weer een factor spelen. ,,Er is regen en kou voorspeld, dan wordt het nog zwaarder.” De ronde van 2900 meter begint op de paardenrenbaan Wellington waarna via een tijdelijke brug het strand wordt bereikt, de eerste valkuil. ,,Je daalt aan het einde van die brug met heel veel snelheid het zand in. Terwijl je bij terugkeer met niet al te veel snelheid weer omhoog moet.” Daartussen ligt 600 meter zandparcours. ,,Cruciaal en de plek om het verschil te maken”, denkt De Knegt, die vrijdag de passage er zwaarder bij vond liggen dan verwacht. ,,Op sommige stukken is de ondergrond wel iets verhard. Dat is beter omdat je anders misschien 400 meter moet lopen. Nu zullen de renners wellicht een paar keer even van de fiets moeten.”

WK-waardig

Terug op het hippodroom volgt nog wat draaien en keren op gras en kiezels en een loopbrug waarna de finishstreep wordt bereikt en een nieuwe ronde kan beginnen. Een vergelijking met eerder WK-parcoursen kan De Knegt niet maken. ,,Een parcours als dit hebben we eigenlijk nooit eerder gehad. Het wordt zwaar, daar houden onze renners van. We hebben in het verleden ook parcoursen gehad die niet WK-waardig waren, maar hier weet je zeker dat de sterkste gaat winnen. Zeker op het strand komt het op vermogen aan.”

De sneltesten op corona van vrijdag leverden alleen maar negatieve uitslagen op. De Knegt: ,,Iedereen is fit en goedgekeurd. Met alle strikte regels en zonder publiek is de sfeer wel anders, maar we moeten blij zijn dat we in ieder geval een WK kunnen afwerken.”

Bondscoach Gerben de Knegt verwacht vooral zaterdag een loodzware koers.