Pakt Nederland de wereldtitel? ‘Wij hebben geen sterrenensemble zoals de Belgen’

Met video's Teamsprin­ters weten na vijfde goud één ding zeker: ‘Voor Parijs kunnen we zeker niet gaan slapen’

Een jaartje zonder regenboogtruien was wel weer genoeg volgens Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. Na de nederlaag tegen Australië bij het vorige WK, vond het trio in Schotland revanche met het vijfde goud in zes jaar tijd op de teamsprint. ,,Jammer van die onderbreking, maar deze voelt wel weer héél goed.”