Oud-winnaar Van Vliet over Omloop: 'In vorm voel je die kasseien niet'

Terpstra rijdt Omloop en Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne

20 februari Niki Terpstra komt in het Belgische openingsweekend van het seizoen in actie in twee wielerkoersen. De Nederlandse renner is door zijn ploeg Quick-Step Floors opgenomen in de selectie voor Omloop Het Nieuwsblad (zaterdag) en Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag).