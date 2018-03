Oud-winnaar Hennie Kuiper: Sagan heeft geen last van druk

De regerend en drievoudig wereldkampioen heeft in zijn zeven deelnames een ‘track record’ opgebouwd op de Via Roma in San Remo waar velen in een hele carrière niet eens in de buurt komen. Bij zijn debuut in 2011 werd hij meteen al zeventiende. In 2012 vierde achter de ontsnapte Simon Gerrans, Fabian Cancellara en Vincenzo Nibali.



In 2013 volgde na een vanwege barbaars weer ingekorte editie zijn eerste tweede plaats in de sprint van een zeven man sterke kopgroep, achter de verrassing Gerald Ciolek. In 2014 werd hij tiende in dezelfde tijd als winnaar Alexander Kristoff. In 2015 vierde achter pure sprinters John Degenkolb, Alexander Kristoff en Michael Matthews. In 2016 twaalfde in de zonnige sprinteditie gewonnen door Arnaud Démare. En vorig jaar was er weer een tweede plaats, nu net achter medevluchter Michal Kwiatkowski die hij na zijn versnelling op de Poggio samen met Julian Alaphilippe met zich meekreeg.