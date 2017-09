Oud-wielrenster Knol blij met bekentenissen dopingdokter Janssen

,,Eindelijk’’, is de eerste reactie van Knol. ,,Ik ben er hartstikke blij mee. Ik heb hier altijd op gehoopt, op openheid, want bij mij zijn die vermoedens er altijd geweest. Maar op een gegeven moment dacht ik : ‘dit wordt ‘m niet meer’.''



Knol sprak haar vermoedens van dopinggebruik in het vrouwenpeloton meermaals uit. Vorig jaar noemde ze daarbij ook de naam van Van Moorsel, die meermaals olympisch en wereldkampioene werd. ,,Ik vind het eigenlijk heel zielig dat iemand na zoveel jaar nog steeds zo gefrustreerd is’’, reageerde Van Moorsel toen.



,,Nu vraag ik me af wie zielig is,’’ zegt Knol ruim een jaar later. ,,Ik heb nooit kunnen zeggen wat ik altijd heb gedacht. Dat vreet aan je, want ik kan niet tegen oneerlijkheid. Dat maakt je gefrustreerd. Het is heel belangrijk de doktoren die het verstrekt hebben, die troep, nu naar buiten komen. De werkelijkheid moet boven tafel komen.’’



Knol en Van Moorsel reden in de jaren ’90 geregeld samen voor de Nederlandse ploeg. In 1990 werden de twee samen wereldkampioen op de 50 kilometer ploegentijdrit in het Japanse Utsonomiya.