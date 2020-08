Oud-topsprinter McEwen haalt uit naar UCI na crash Jakobsen

Om er cynisch aan toe te voegen: ,,Kun je je niet beter bezighouden met de veiligheidsnormen voor de finish in plaats van het meten van de hoogte van de sokken?”



McEwen beëindigde zijn loopbaan in 2012. Hij won twaalf etappes in de Tour de France. McEwen reed in het begin van zijn carrière voor Rabobank. Hij sloot af bij de Australische ploeg GreenEdge.



De situatie van Jakobsen is volgens zijn ploeg ‘ernstig, maar stabiel’ na een operatie van vijf uur.